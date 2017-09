BE quer fim de vistos que servem para lavar dinheiro da corrupção

Lusa19 Set, 2017, 19:15 | Economia

Numa ação de campanha autárquica com os candidatos do BE às câmaras de Porto e de Vila Nova de Gaia, Catarina Martins elencou aqueles que são os problemas de uma das prioridades do partido nesta corrida eleitoral, a habitação.

"Mecanismos como os `Vistos Gold`, nós sempre dissemos, provocavam a especulação imobiliária e está à vista também servem para lavar dinheiro até de esquemas de corrupção, como sabemos agora pelas notícias", criticou.

Na opinião de Catarina Martins, a investigação conjunta do semanário Expresso e do jornal britânico The Guardian de que vários empresários estrangeiros envolvidos em casos de corrupção, como os brasileiros Otávio Azevedo e Pedro Novis, obtiveram autorização de residência em Portugal vem provar a preocupação que o BE tem há muito sobre este tema.

"O Bloco defende que não devem existir `Vistos Gold`. Somos muito coerentes com a nossa posição há muito tempo", reiterou.

Os `Vistos Gold`, explicou a líder do BE, "são autorizações de residência que são dadas a cidadãos que são milionários de outros países e que não têm que explicar de onde é que vem o dinheiro".

"Foi criado com o Governo PSD/CDS e é um mecanismo que se mantém e agora vemos que o nosso país está associado a corruptos de processos importantes - nomeadamente em Angola e Brasil - que vieram para o nosso país lavar dinheiro", criticou.

Catarina Martins recordou que agora a Comissão Europeia passou a analisar os processos dos `Vistos Gold` em Portugal, processos esses que "fizeram subir os preços das casas em centros históricos".

"Um país que se leva a sério deve tratar as questões da habitação de uma forma bastante sensata", pediu.