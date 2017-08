Partilhar o artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento Imprimir o artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento Enviar por email o artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento Aumentar a fonte do artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento Diminuir a fonte do artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento Ouvir o artigo BE realça que Passos Coelho não pode "colar-se" a resultados do crescimento