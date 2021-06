BES. Carlos Tavares diz que articulação entre CMVM e BdP não levantou problemas

Carlos Tavares diz que a articulação entre a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal, como supervisores no caso BES, não levantou problemas. O antigo presidente da CMVM, ouvido no parlamento, acrescenta que o processo de resolução do BES já foi da exclusiva responsabilidade do Banco de Portugal.