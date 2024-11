Bilionários são "beneficiários finais" de subsídios agrícolas da UE, revela The Guardian

Entre 2018 e 2021, a União Europeia concedeu generosos subsídios agrícolas às empresas de mais de uma dúzia de bilionários.Segundo o jornalNa lista constam ainda nomes como James Dyson, o fundador britânico da empresa de aspiradores Dyson; Guangchang Guo, um investidor chinês dono do clube de futebol Wolverhampton Wanderers; Clemens Tönnies, um empresário alemão que detém 45% da empresa de processamento de carnes Tönnies Holding, e Kjeld Kirk Kristiansen, um empresário dinamarquês e ex-CEO da Lego.A União Europeia doa um terço do seu orçamento aos agricultores através da sua Política Agrícola Comum (PAC), que distribui dinheiro com base na área de terra que o agricultor possui e não na necessidade de apoio.

A cada ano, milhares de pequenas e médias propriedades agrícolas são encerradas por serem incapazes de competir com os grandes concorrentes.

No entanto, o escrutínio sobre quem recebe este apoio é difícil de fazer devido às rigorosas regras de privacidade. Com base num estudo encomendado pela Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu (CONT) em 2021, o Centro para Estudos da Política Europeia (CEPS) concluiu que é "atualmente de facto impossível" identificar os maiores beneficiários finais do financiamento da UE com total certeza.

“Proprietários de terras mais ricos continuam a ficar mais ricos”

Os investigadores vincularam os dados relativos a beneficiários de subsídios agrícolas de cada Estado-membro com um banco de dados comercial de empresas. Deste modo conseguiram identificar pessoas que possuíam pelo menos 25% de uma empresa em cada etapa da cadeia de propriedade para descobrir os “beneficiários finais”.Damir Gojsic, um investigador de mercados financeiros que participou na realização do relatório do CEPS e atualizou a análise para o, explicou que conseguiram descobrir que 17 bilionários receberam apoios agrícolas europeus através de empresas que possuem total ou parcialmente., criticou Paul Behrens, investigador de mudanças globais na Universidade de Leiden, nos Países Baixos.“Embora a transparência no PAC tenha melhorado ao longo do tempo, a quantidade de trabalho de investigação necessário para descobrir como o dinheiro público dos impostos é gasto é impressionante”, acrescentou.