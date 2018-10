Bloco operatório da Figueira da Foz reabre na terça-feira ainda condicionado

Lusa15 Out, 2018, 19:02 | Economia

A tempestade Leslie que fustigou a região na noite de sábado causou vários prejuízos no Hospital da Figueira da Foz, o que obrigou, desde domingo, ao encerramento do bloco operatório, que reabre na terça-feira, "mas ainda de forma condicionada", informou a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nesta unidade hospitalar, a mais afetada na região Centro, registaram-se vários prejuízos relacionados com vidros partidos, telhas que voaram e danos em equipamentos informáticos e médicos, acrescentou.

Também no Instituto Português de Oncologia, no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, no hospital dos Covões e no Pavilhão de Celas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) foram registados danos provocados pela tempestade, informou a ARSC.

De acordo com a nota de imprensa, também se constatam danos em unidades de cuidados de saúde primários da região Centro, sendo que houve várias unidades que registaram interrupções no fornecimento da energia elétrica, nomeadamente nos agrupamentos de saúde do Baixo Mondego, do Pinhal Litoral e do Pinhal Interior.

"Não se verificou encerramento de centros de saúde", frisa a ARSC, sublinhando que, durante a manhã de hoje, a energia foi sendo reposta, "prevendo-se um gradual retorno à normalidade".

Em relação à vacinação contra a gripe, cuja primeira distribuição tinha ocorrido na semana passada, "foi necessário proceder à inventariação e gestão das quebras de frio nos centros de saúde atingidos pela tempestade, tarefa a cargo do Gabinete de Farmácia e do Departamento de Saúde Pública da ARSC, que ainda se mantêm no terreno", refere a entidade regional.

Numa nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro chamou a atenção "para os múltiplos estabelecimentos de saúde gravemente danificados pelos fortes ventos.

"Os nossos associados fazem-nos chegar notícias de múltiplos centros de saúde sem energia elétrica, sem acesso à rede informática ou estragos por queda de árvores. As notícias de estragos mais significativos são do Bloco de Celas dos CHUC e do Hospital da Figueira da Foz. Há consultas canceladas e procedimentos cirúrgicos adiados", sublinha.

Na mesma nota, o sindicato diz esperar que "sejam tomadas medidas atempadas para que a assistência médica à população seja retomada em condições mínimas de higiene e segurança".

A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.

Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.