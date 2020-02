Bolsa de Lisboa em baixa com EDP Renováveis a liderar perdas

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,32% para 5.180,67 pontos, com 10 `papéis` a descerem, sete a subirem e um inalterado (Altri).

Além das ações da EDP Renováveis, as da Sonae Capital e da Mota-Engil eram outras das que mais desciam, designadamente 1,44% para 0,75 euros e 0,73% para 1,50 euros.

Em sentido contrário, as ações da Ibersol e da Galp Energia eram as que mais subiam, estando a valorizar-se 2,58% para 8,76 euros e 0,80% para 13,85 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em baixa, mas a tentar recuperar da forte queda de segunda-feira resultante do pânico face à rápida propagação do coronavírus fora da China.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,03% para 412,01 pontos.

Apesar de as fortes perdas de segunda-feira nas bolsas a nível mundial perante o receio do aumento exponencial de contagiados com o coronavírus fora da China, origem do surto, terem sido generalizadas, Milão foi a mais penalizada.

Em Itália morreram sete pessoas devido à epidemia, que já conta com mais de 200 infetados.

Na China, as autoridades sanitárias informaram que na segunda-feira registaram-se mais 508 novos casos confirmados e mais 71 mortes.

Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) assegurou na segunda-feira que chegou o momento de o mundo se preparar para uma pandemia.

Perante os receios da propagação do Covid-19, os investidores estão a optar por valores seguros como o dólar, fazendo com que o euro se mantenha em níveis mínimos desde abril de 2017, ou o ouro, que continua a subir para novos máximos desde o início de 2013, para 1.634 dólares a onça.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a cair 3,56% para 27.960,80 pontos, contra 29.551,42% em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

O Nasdaq fechou a recuar 3,71% para 9.221,28 pontos, contra 9.817,18 pontos na quarta-feira, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0854 dólares, contra 1,0871 dólares na segunda-feira e 1,0792 dólares em 10 de fevereiro, atual mínimo desde 24 de abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 56,79 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 56,30 dólares na segunda-feira e o mínimo desde 26 de dezembro de 2018, de 53,27 dólares, em 10 de fevereiro.