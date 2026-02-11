Economia
Bolsa de Lisboa fecha a subir mais de 1% impulsionada pelo setor energético
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o PSI a subir 1,31% para 9.070,52 pontos, pela primeira vez desde 2008, impulsionada pelo setor energético.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 14 fecharam em terreno positivo, a Ibersol inalterada, a cotar nos 11,10 euros e apenas uma no `vermelho`.
A bolsa de Lisboa contrariou o sentimento vivido na generalidade das restantes principais praças europeias, num dia em que o alemão DAX perdeu 0,53%, o espanhol IBEX-35 recuou 0,43% e o francês CAC-40 desvalorizou 0,18%. Já o britânico FTSE 100 ganhou 1,21%.