Bolsa de Lisboa fecha no `verde` com EDP Renováveis a subir 2,51%
A bolsa de Lisboa encerrou a sessão de hoje em terreno positivo, com o PSI a subir 0,43% para 8.639,05 pontos, contrariando a tendência da generalidade das principais congéries europeias, e impulsionada pela EDP Renováveis.
Das 16 cotadas que fazem parte do índice de referência nacional, sete fecharam em terreno positivo, oito no `vermelho` e a Jerónimo Martins terminou inalterada a cotar nos 20,58 euros por ação.
Pelas restantes principais bolsas europeias, o francês CAC-40 perdeu 0,65%, o alemão DAX recuou 0,22% e o britânico FTSE 100 desvalorizou-se 0,04%. Em contrapartida, o espanhol IBEX-35 somou 0,39%.
