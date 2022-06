Bolsa de Lisboa segue em queda com GreenVolt a perder 5,33%

Pelas 09:01 (hora de Lisboa), o PSI estava a perder 1,35%, com 14 das 15 cotadas em terreno negativo.

A liderar as descidas estava a GreenVolt, que recuava 5,33% para 7,10 euros.

Na quinta-feira, a Greenvolt, empresa de energias renováveis, anunciou um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa está o aumento do capital da Greenvolt em 99.994.277,12 euros, abrangendo 17.792.576 novas ações, representativas de 12,785% do capital social.

O preço das novas ações é de 5,62 euros e o período de subscrição decorre de 20 de junho a 04 de julho, lê-se na nota, que refere ainda que os acionistas e investidores têm direitos preferenciais de subscrição.

Entre as principais descidas no PSI estavam também os CTT, que se desvalorizavam 3,66% para 3,56 euros; o BCP, que totalizava menos 3,13% para 0,19 euros; a Altri, que cedia 2,25% para 6,31 euros; a Navigator, com menos 2,15% para 3,91 euros; a Semapa, que baixava 1,74% para 14,64 euros; a Corticeira Amorim, que contraía 1,71% para 10,34 euros e a Mota-Engil, que perdia 1,7% para 1,30 euros.

Entre as perdas mais elevadas estavam também a Jerónimo Martins, que descia 1,13% para 18,33 euros e a NOS, que registava menos 1,07% para 3,87 euros.

Com descidas abaixo de 1% figuravam a Sonae SGPS (1,11 euros), a Galp (12,72 euros), a REN (2,90 euros) e a EDP (4,70 euros).

No lado das subidas estava apenas a EDP Renováveis, que ganhava 0,04% para 23,20 euros.

No resto da Europa, Madrid perdia 1,49%, Paris 1,24%, Frankfurt 1,21% e Londres 0,78%.

A bolsa de Wall Street encerrou em baixa na quinta-feira, com o índice Dow Jones a desvalorizar-se 1,94% para 32.272,79 pontos.

O tecnológico Nasdaq baixou 2,75% para 11.754,23 pontos e o índice alargado S&P 500 totalizou menos 2,38% para 4.017,82 pontos.

A nível cambial, às 08:46 em Lisboa, o euro negociava a 1,0634 dólares, quando na quinta-feira, pelas 18:00, seguia a 1,0653 dólares.

No mercado das matérias-primas, o Brent, petróleo de referência da Europa, estava a cair 0,29% para 122,7 dólares (aproximadamente 115 euros.