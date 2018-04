Bolsas europeias em baixa à espera da inflação na zona euro

Lusa04 Abr, 2018, 09:29 | Economia

Cerca das 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em baixa, a cair 0,24% para 368,18 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,08%, 0,41% e 0,59%, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 0,44% e 0,41%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e, cerca das 09h05, o principal índice, o PSI20, estava a cair 0,39% para 5.362,84 pontos.

Hoje, o Eurostat publica a taxa de desemprego em fevereiro e a taxa de inflação na zona euro.

Depois de terem estado fechadas pela Páscoa, os investidores continuam preocupados com o avivar da tensão entre os Estados Unidos e a China e o medo do recrudescimento de uma guerra comercial entre os dois países, depois do gigante asiático ter anunciado a imposição de tarifas para mais de uma centena de produtos norte-americanos.

Em Nova Iorque, Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,65% para 24.033,36 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896, e o Nasdaq a avançar 1,04% para 6.941,28 pontos, após ter subido em 12 de março até aos 7.588,33 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,2278 dólares, contra 1,2272 dólares no fecho de terça-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em baixa, a cotar-se a 67,88 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,23% do que no encerramento da sessão anterior.