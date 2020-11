Braço de ferro de Polónia e Hungria trava Fundo de Recuperação Económica Europeia

Lusa

O combate à Covid-19 foi o tema principal do Conselho Europeu de quinta-feira, onde esteve o primeiro-ministro António Costa. Uma reunião virtual que ficou também marcada pelo veto da Hungria e da Polónia ao Fundo de Recuperação Económica.

António Costa lamentou a situação, pela importância crucial da chamada bazuca para responder à crise pandémica.



O primeiro-ministro espera que o impasse seja resolvido já no próximo mês pela presidência alemã do Conselho da União Europeia.



A posição destes dois países é justificada pela contestação ao mecanismo europeu que sanciona os membros que não garantam o respeito pelas regras do Estado de Direito.