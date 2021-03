Bragaparques perdeu processo no Tribunal Central Administrativo contra a Câmara de Lisboa

Foto: CML

Em causa, o negócio de troca de terrenos da autarquia na Feira Popular, com os imóveis do Parque Mayer detidos pela Bragaparques. A notícia foi avançada esta manhã pelo jornal Observador e já foi confirmada pela Antena 1, junto do gabinete de Fernando Medina. O autarca marcou uma conferência de imprensa para esta segunda-feira.