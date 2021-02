Brexit prejudica negócios das empresas algarvias

DR

A saída do Reino Unido da União Europeia é sinónimo de custos alfandegários, burocracia e até de mais demora no transporte de mercadorias entre o território britânico e o sul de Portugal.

Problemas que afetam muitas pequenas e microempresas, que se têm dedicado a vender produtos à vasta comunidade estrangeira no Algarve.



Com todos estes entraves à importação e exportação de bens, alguns negócios ficaram completamente parados, como testemunhou o repórter Mário Antunes em Porches, no concelho de Lagoa.