Brilhante Dias lembra que PS não é responsável pela aprovação do Orçamento

Em entrevista ao Ponto Central da Antena 1, depois de ter estado na reunião da noite de quarta-feira no Largo do Rato, com o secretário-geral Pedro Nuno Santos, o antigo líder parlamentar do PS sublinhou que não são os socialistas os responsáveis se o Orçamento do Estado não for viabilizado.





Essa responsabilidade é, acima de tudo, do Executivo de Luís Montenegro, defende Eurico Brilhante Dias.