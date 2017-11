Bruxelas alerta para riscos de incumprimento do OE2018

RTP22 Nov, 2017, 11:11 / atualizado em 22 Nov, 2017, 12:13 | Economia

Portugal é um dos cinco Estados-membros a preocupar Bruxelas pela existência de "riscos de não cumprimento" dos requisitos acordados no PEC. No mesmo grupo também constam Bélgica, Áustria, Esvolénia e Itália, segundo os documentos do pacote de outono do Semestre Europeu, divulgados esta quarta-feira pela Comissão Europeia.



No parecer sobre os projetos de planos orçamentais dos países que integram a Zona Euro, Bruxelas entende que há risco de "não conformidade" com o PEC e que os documentos orçamentais "podem conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento". No caso de Bélgica e Itália, prevê-se mesmo o incumprimento dos valores de referência de redução da dívida.



Em relação a Portugal, Bruxelas considera que a proposta orçamental corre "risco de não cumprimento" do ajustamento necessário para alcançar o Objetivo de Médio Prazo (de 0,25% do Produto Interno Bruto), "tanto em 2017 como em 2018".



O aviso a Portugal é feito precisamente no dia em que o Parlamento começa a discutir o Orçamento na especialidade, uma discussão que se prolongará até sexta-feira. Para a próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, está marcada a votação final global da proposta orçamental na Assembleia da República.

Carta e resposta de Centeno

Esta não é a primeira vez que Bruxelas endereça a Portugal várias procupações sobre a proposta de Orçamento para 2018. No final de outubro, Valdis Dombrovskis (vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Estabilidade Financeira) e Pierre Moscovici (comissário europeu dos Assuntos Económicos) tinham enviado uma carta a Mário Centeno onde exprimiam apreensão em relação a vários pontos que constam no documento orçamental.



Na missiva, os dois responsáveis europeus lembravam que o OE2018 prevê uma consolidação orçamental de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), que os serviços comunitários calculam ser inferior, de 0,4% do PIB. "Embora significativo, este esforço parece estar um pouco abaixo do mínimo de 0,6% do PIB estipulado (...) na recomendação do Conselho de 11 de julho de 2017", alertavam.



Mário Centeno respondeu aos responsáveis alguns dias depois, considerando que as estimativas de Portugal e Bruxelas para o produto potencial diferenciavam em apenas 0,1 pontos percentuais, o que, segundo o ministro das Finanças, não seria uma diferença "estatisticamente significativa". O governante argumentou ainda com as revisões sucessivas que os serviços europeus têm feito ao ajustamento estrutural - que exclui os efeitos do ciclo económico e as medidas temporárias - para reiterar que a diferença entre as projeções de Portugal e as da Comissão é pouco relevante.



(com Lusa)