Bruxelas baixa pela primeira vez crescimento de Espanha que continua a ser alto

Lusa12 Jul, 2018, 10:25 | Economia

Nas previsões macroeconómicas intercalares de verão divulgadas hoje em Bruxelas, o executivo comunitário prevê um crescimento económico em Espanha de 2,8% em 2018 e 2,4% em 2019.

Trata-se da primeira vez que a Comissão Europeia revê para baixo este indicador para 2018 depois de quatro revisões consecutivas em alta, tendo na última delas, em maio último, subido a sua previsão para 2,9%, mais quatro décimas do que as estimativas anteriores.

A revisão feita agora, de menos 0.1 pontos percentuais, acompanha a revisão feita à maior parte dos Estados-membros, com a evolução da economia espanhola para 2018 (2,8%) a manter-se acima da média de 2,1% para a Zona Euro ou de 2,3% para a União Europeia, considerando que o crescimento continua a ser "resiliente", apesar de terem aumentado as "incertezas".

Bruxelas estima que o crescimento da atividade económica em Espanha vai baixar para 2,4% em 2019, enquanto diminui para 2,0% na Zona Euro e para 2,1% na União Europeia.

"A economia espanhola cresceu 3,1% em 2017 e continua a mostrar poucos sinais de desaceleração", considera Bruxelas na análise que faz ao país.

Para os economistas da Comissão Europeia, a composição do crescimento de Espanha no primeiro trimestre do corrente ano indica uma evolução "mais fraca do que a esperada" das exportações e dos investimentos não incluindo o setor da construção, que foram compensados pelo "forte" consumo e construção de habitações.

"Consumo e investimentos na construção deverão continuar a ser os componentes mais dinâmicos da procura", resume Bruxelas, acrescentando que a subida mais elevada do que se esperava do preço do petróleo deverá ter um impacto negativo na procura interna em 2018 e um impacto menor em 2019.

Estas previsões intercalares da Comissão Europeia apenas têm estimativas para o crescimento económico e para a inflação.

No que diz respeito ao aumento do nível de preços, Bruxelas prevê um aumento de 1,8% em 2018 e 1,6% em 2019, enquanto a média da Zona Euro será de 1,7% em cada um dos dois anos e na União Europeia de 1,8% também para cada um desses anos.