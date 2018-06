Partilhar o artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027 Imprimir o artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027 Enviar por email o artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027 Aumentar a fonte do artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027 Diminuir a fonte do artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027 Ouvir o artigo Bruxelas corta fundo das pescas para 6,14 mil ME no orçamento 2021-2027

Tópicos:

FEAMP,