Bruxelas mais otimista que Governo mantém PIB de 2019 a crescer 2%

Assim as previsões de Bruxelas para as contas finais do ano passado apontam para um crescimento de dois por cento.



A confirmar-se, é um resultado melhor do que o previsto pelo Governo, que apontava para um crescimento de 1,9 por cento. Mas a Comissão Europeia alerta que a situação vai mudar e que que este ano Portugal vai crescer apenas 1,7 por cento.