Bruxelas reforça importância das ligações energéticas entre Portugal e resto da Europa

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A Comissão Europeia reforça que apoia e incentiva as ligações energéticas entre Portugal e o resto da Europa para que se possa diversificar as fontes de energia no mercado interno. O chanceler alemão veio agora defender estas ligações, que sempre contaram com a oposição da França.