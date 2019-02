Bruxelas revê em baixa previsões para crescimento alemão em 2019

Lusa07 Fev, 2019, 11:14 | Economia

Segundo as previsões de inverno, hoje divulgadas, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão terá crescido 1,5% no ano passado, abaixo da previsão de crescimento de 1,7% divulgada em novembro por Bruxelas.



Para este ano, o executivo comunitário antecipa um crescimento de 1,1%, uma quebra significativa face à previsão de 1,8% que tinha sido avançada em novembro último.



Para 2020, as previsões de inverno estão em linha com as do outono, divulgadas em novembro, com um crescimento estimado de 1,7%.



O abrandamento do crescimento da economia alemã, registado no ano passado e que se deverá manter este ano, deve-se ao enfraquecimento da subida das exportações e do consumo privado, principalmente no segundo semestre de 2018.



A inflação será, por seu lado, de 1,4% em 2019 (abaixo dos 1,9% previstos em novembro) e de 1,5% em 2020 (contra 1,6% nas previsões do outono).