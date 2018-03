Cabify receia dupla tributação

Foto: Reuters

A Cabify diz que o pagamento de uma taxa sobre os lucros que pode ir até aos 2% prejudica a empresa.



De acordo com a lei que vai regular as plataformas electrónicas de transporte de passageiros, aprovada na especialidade no Parlamento há dois dias, empresas como a Uber, Cabify e Taxify vão pagar uma taxa entre 0,1% e 2% dos ganhos.



Nuno Santos, director-geral da Cabify em Portugal, diz que proposta é prejudicial para a empresa que, ao contrário dos concorrentes, paga impostos em Portugal.



Nuno Santos admite que a empresa pode deixar de pagar impostos em Portugal caso seja obrigada a pagar uma taxa.



Para já a Cabify quer mais esclarecimentos sobre a lei que vai regular as plataformas electrónicas de transporte de passageiros. O texto final ainda terá de ser submetido ao plenário da Assembleia da República para votação final global. A votação na especialidade foi na última quarta-feira.