Caixa Geral de Depósitos atinge lucro de 1.291 milhões de euros em 2023

Em 2022, a Caixa Geral de Depósitos tinha obtido 843 milhões de lucros.



Os lucros de 2023 foram muito impulsionados pela margem financeira devido à diferença entre juros cobrados no crédito e as taxas pagas nos depósitos.



O presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, adiantou esta sexta-feira, na apresentação de resultados, que serão pagos ao Estado 525 milhões de euros em dividendos referentes a estes lucros.



Segundo a CGD, com o pagamento deste dividendo devolve ao Estado 2.200 milhões de euros, cerca de 90% do aumento de capital em dinheiro feito pelo Estado no banco em 2017.





De acordo com o banco público, os resultados obtidos em 2023 permitem ultrapassar, em termos acumulados, os prejuízos anteriores.



Entre 2011 a 2016, o banco público teve prejuízos de 3.838 milhões de euros. Entre 2017 a 2023, foram acumulados lucros de 4.533 milhões de euros.

Macedo nega convite para o Governo





Os resultados do banco público foram apresentados pelo presidente da Comissão Executiva, Paulo Macedo, cujo mandato termina no final deste ano.







Esta sexta-feira, o Correio da Manhã noticiava que Macedo seria uma possível escolha de Luís Montenegro para ministro das Finanças caso a Aliança Democrática forme governo.







Paulo Macedo negou, no entanto, qualquer convite.