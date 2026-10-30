Canadá e União Europeia defendem aliança perante deriva protecionista dos EUA

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, afirmou durante um evento na Universidade de Montreal, juntamente com a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, que a ordem comercial mundial "mudou fundamentalmente" desde que os Estados Unidos se afastaram do multilateralismo e avançaram para um maior protecionismo.

Anand salientou que o Canadá responde a essas mudanças reforçando alianças baseadas na "confiança, estabilidade e fiabilidade" e colocou a UE entre os principais parceiros para alcançar maior autonomia estratégica.

"Isto não tem a ver com nenhum outro país; tem a ver connosco", afirmou, por outro lado, a ministra, que recordou que Otava pretende duplicar em dez anos o comércio com países que não os Estados Unidos.

Kallas concordou que a nova aliança "não é contra ninguém" e explicou que o atual contexto geopolítico obriga o Canadá e a Europa a identificarem parceiros em quem possam confiar e a reduzir dependências potencialmente vulneráveis.

"Cada dependência, cada ligação que tenhas, certifica-te de que estás ligado a amigos, porque a outra parte também te pode fazer mal", advertiu.

Ambas as responsáveis abordaram ainda a guerra na Ucrânia. Kallas apelou a um aumento da pressão sobre Moscovo e à manutenção do apoio a Kiev, enquanto Anand recordou que o Canadá está a trabalhar num acordo de parceria de cem anos com a Ucrânia, que incluirá cooperação na produção de drones e garantias de segurança.

Num comunicado posterior, o Ministério dos Negócios Estrangeiros canadiano indicou que, durante uma reunião de trabalho que realizaram, Anand e Kallas reiteraram o apoio inabalável à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia e concordaram com a necessidade de se aumentar a pressão sobre a Rússia e exigir que Moscovo assuma as responsabilidades.

O encontro teve lugar no âmbito da XXI Cimeira Canadá-UE, que começou esta quinta-feira e termina hoje em Montreal, e que visa aprofundar a cooperação bilateral em matéria de segurança, defesa, comércio, energia, minerais críticos e inteligência artificial.