Canadá satisfeito com isenção dos EUA de tarifas sobre aço e alumínio

Lusa09 Mar, 2018, 08:23 | Economia

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, disse durante uma conferência de imprensa hoje que a decisão de Washington constitui "um passo à frente".

Freeland acrescentou que o Canadá vai continuar a trabalhar "até que a possibilidade dessas tarifas seja eliminada de forma total e permanente".

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a exclusão do Canadá (e do México) permanecerá apenas enquanto continuarem as renegociações do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

Apesar desta ameaça a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá continua otimista em relação às negociações para a renovação do NAFTA, desejando um acordo benéfico para todas as partes.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou quinta-feira os decretos que confirmam tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio, numa estratégia para proteger a indústria norte-americana.