Cancelada The White Experience dos Vinhos Verdes segue-se The Web Experience

No anúncio, em comunicado, a CVRVV adianta que o The White Experience "será substituído por "Monção e Melgaço - The Web Experience", a 28 e 29 de novembro, com transmissão online de provas conduzidas" pelos críticos de vinhos Fernando Melo e João Paulo Martins.

O The Web Experience incluirá ainda sessões com produtores de Monção e de Melgaço e outros convidados de outras regiões portuguesas.

A CVRVV afirma que cancelou o The White Experience "após o anúncio do novo contexto legal aplicável ao combate à pandemia de Covid-19 e com base nas preocupações de saúde pública que se estendem para além das questões legais" e adianta que a edição 2021 será nos dias 06 e 07 de junho. Do programa deste evento constará o Dia de Monção e Melgaço.

Os bilhetes já adquiridos para o evento que estava marcado para o próximo fim de semana "serão convertidos em packs de prova que são enviados para a morada de cada consumidor ou enófilo registado, de forma a que as provas possam ser acompanhadas "online" com acesso a uma seleção de três vinhos", informa a Comissão.

"Monção e Melgaço - The Web Experience" é a proposta que a CVRVV concebeu para os produtores Quinta de Santiago (Monção), Adega de Monção (Monção), Quintas de Melgaço (Melgaço), Provam (Monção), Quinta das Pereirinhas (Monção), Anselmo Mendes (Monção), Soalheiro (Melgaço) e Márcio Lopes (Melgaço).

O The White Experience" é dedicado só aos vinhos brancos e procura sublinhar a excelência da sub-Região de Monção e Melgaço da Região dos Vinhos Verdes na produção nacional, pondo os produtores locais no papel de anfitriões que convidam produtores de vinhos brancos nacionais e do Mundo para provas conjuntas e painéis de discussão com especialistas.