Candidaturas para empresas dos Açores vão "começar do zero" anuncia Governo Regional

José Manuel Bolieiro indicou que, para acabar com as suspeições sobre o Governo dos Açores e sobre as empresas da região que se candidataram às Agendas Mobilizadoras lançadas pela República em julho, os consórcios vão deixar cair as propostas, tendo em vista o reinício do processo, com a garantia, do ministro do Planeamento, de que a região "não perde nem um cêntimo" daquele financiamento.

Em declarações aos jornalistas à margem do plenário da Assembleia Legislativa Regional, que começou na terça-feira na cidade da Horta, na ilha do Faial, o presidente do Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, manifestou abertura para dar continuidade à comissão de inquérito sobre o assunto, pedida hoje no parlamento por deputados do PS, do BE, da IL e do PAN.