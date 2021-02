Castelo Branco tem oito localidades sem acesso a comunicações

"Conhecemos bem a realidade do nosso concelho [Castelo Branco] e, por isso, sabemos que existem limitações de ligação de rede em várias localidades", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco.

José Augusto Alves referiu que, não sendo algo que dependa da Câmara Municipal de Castelo Branco, o município vai continuar a "fazer os possíveis para que este problema se resolva o mais rápido possível".

De acordo com o município que fez um levantamento da situação junto das juntas e uniões de freguesia, no concelho de Castelo Branco há oito localidades (Almaceda, Santo André das Tojeiras, Escalos de Baixo, Escalos de Cima, Sarzedas, Freixial do Campo Juncal do Campo e Ninho do Açor) mais problemáticas e onde o sinal é praticamente inexistente ou, quando existe, não é suficientemente forte para as pessoas conseguirem trabalhar.

Em situação oposta estão as localidades de Alcains, Louriçal do Campo, Malpica do Tejo, Cebolais de Cima e Castelo Branco.

Contudo, segundo o município, em todas as freguesias do concelho há locais onde a cobertura de rede é deficiente ou praticamente inexistente.

José Augusto Alves explica que tem realizado vários contactos com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), "para que se garantam as condições necessárias à população, numa altura em que esta lacuna impacta ainda mais as nossas gentes".

"Queremos acreditar que a curto prazo a situação esteja resolvida", concluiu o autarca.