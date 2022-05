Celorico da Beira inaugura "Casas do Castelo" no dia do Feriado Municipal

As comemorações do Feriado Municipal de Celorico da Beira, que coincidem com as celebrações do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul, por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, vão decorrer entre sexta-feira e segunda-feira e incluem inaugurações, cerimónias oficiais, lançamentos de livros e atividades culturais, entre outras iniciativas.

Para as 12:30 de segunda-feira está marcada a inauguração das "Casas do Castelo" e de uma exposição temporária alusiva a Sacadura Cabral e Gago Coutinho, com espólio disponibilizado pelos museus da Marinha e do Ar.

O presidente da autarquia de Celorico da Beira, Carlos Ascensão, disse hoje à agência Lusa que a requalificação do espaço "Casas do Castelo", que resultou da reabilitação de dois imóveis adquiridos pelo município, custou 550 mil euros e teve uma comparticipação comunitária de 85%.

Com a execução da obra, na opinião do autarca, o município que lidera conjugou "dois aspetos positivos": "A reabilitação urbana, que é importante, e também [a criação de] um espaço que não só nos dá uma acessibilidade ao castelo bastante interessante, como também serve de espaço de interpretação do castelo e espaço museológico".

O espaço "Casas do Castelo" é considerado pelo responsável como "uma mais-valia" para dinamizar o turismo local, por fazer a ligação com o castelo da vila e possibilitar a realização de "mais visitas" ao monumento.

Carlos Ascensão disse hoje à Lusa que, no Dia do Feriado Municipal, Celorico da Beira presta tributo e releva a figura de Sacadura Cabral, um "ilustre filho da terra", que foi o mentor da viagem aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em 1922.

As comemorações do Feriado Municipal começam na sexta-feira, com a inauguração de uma exposição itinerante comemorativa do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul, pelas 18:00, no Centro Cultural, seguindo-se, às 21:30, o espetáculo de dança "Sacadura, a conquista além dos Céus".

No sábado, pelas 09:00, decorrerá o simpósio "Sacadura Cabral e a Travessia Aérea do Atlântico Sul, a apresentação do livro "A Enigmática Travessia do Atlântico Sul 1922", de Marco Pitt (17:00), e o espetáculo de teatro "O Céu de Sacadura" (21:30).

O programa para domingo inclui uma caminhada e uma prova de orientação, um concurso de lançamento de aviões de papel (15:00) e o espetáculo musical comunitário "Travessia" (21:30).

No dia do Feriado Municipal, segunda-feira, realiza-se o hastear da bandeira, nos Paços do Concelho (10:30), seguindo-se uma romagem à estátua de Sacadura Cabral, o descerramento de uma placa comemorativa do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul e a inauguração das "Casas do Castelo" e da exposição temporária alusiva a Sacadura Cabral e Gago Coutinho.

Durante a tarde haverá um momento musical (17:00) e o lançamento do livro "A grande aventura -- Na primeira travessia aérea do atlântico Sul", de Mário Correia (17:30).

As comemorações terminam pelas 21:30 com a atuação da Banda de Música da Força Aérea (Centro Cultural).