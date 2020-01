Centeno confiante em melhorias na zona euro "nos próximos meses"

Foto: Stephanie Lecocq - EPA

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, mostrou-se segunda-feira confiante num crescimento na zona euro "nos próximos meses", destacando a redução de "incertezas políticas" que afetavam a moeda única, apesar do Fundo Monetário Internacional (FMI) estar mais pessimista.