Partilhar o artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo Imprimir o artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo Enviar por email o artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo Aumentar a fonte do artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo Diminuir a fonte do artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo Ouvir o artigo Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo

Tópicos:

Eurogrupo,