Centeno diz não ter "desilusões" sobre não recondução e garante "rigor financeiro inquebrantável" nas decisões do BdP

“O meu desempenho está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao Governo. É assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões”, afirmou.





Mário Centeno avançou também que foi o ministro das Finanças quem o informou da decisão. Questionado sobre se houve uma justificação, Mário Centeno respondeu que apenas houve um agradecimento pelo seu trabalho.



“Todo este meu trajeto foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público”, acrescentou.



O antigo ministro das Finanças garantiu que, pessoalmente, não sente a saída como uma desilusão e desejou “muitas felicidades” ao sucessor Álvaro Santos Pereira nas novas funções.

Novo local da sede foi “decisão coletiva”

Acerca do processo de construção do novo edifício sede do Banco de Portugal em Entrecampos, nos terrenos da antiga feira popular, Mário Centeno garantiu que essa “é uma decisão coletiva” e não do governador.



“O banco tem quase 180 anos de história e o banco não é o seu governador. O banco tem décadas de espera por este investimento”, explicou.



“Passaram oito governadores e 22 ministros das Finanças até conseguirmos hoje chegar a este ponto. É com enorme ansiedade e expectativa que o banco vê este passo. É muito importante respeitá-lo. O banco segue sempre as melhores práticas e tem um rigor financeiro inquebrantável em todas as suas decisões”, assegurou à RTP.



Mário Centeno relembrou que se trata de um contrato entre o Banco Central e a maior seguradora portuguesa, realçando que “a grande maioria dos portugueses tem ou teve um contrato com a Fidelidade”.



“Eu acho muito leviano que se levantem dúvidas sobre estas relações contratuais feitas pelo Banco Central”, considerou.



