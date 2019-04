Partilhar o artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo Imprimir o artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo Enviar por email o artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo Aumentar a fonte do artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo Diminuir a fonte do artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo Ouvir o artigo Centeno diz que elevada carga fiscal se deve à subida de impostos do anterior Governo