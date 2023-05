Centeno insta bancos a ajudarem famílias no crédito à habitação

Mário Centeno defende que as instituições bancárias têm de fazer o seu papel para ajudar as famílias no crédito à habitação. O governador do Banco de Portugal diz que os bancos devem evitar desbaratar a fidelidade dos clientes e insiste no tema dos juros dos depósitos.