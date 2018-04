Centeno preside em Sófia a Eurogrupo informal com Grécia e União Bancária em agenda

Lusa26 Abr, 2018, 13:53 | Economia

Poucos dias após ter completado 100 dias à frente do Eurogrupo, Centeno, que iniciou funções em 13 de janeiro, presidirá na sexta-feira de manhã à sua primeira reunião informal do fórum de ministros da zona euro -- em cada semestre há um encontro neste formato, no país que exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, atualmente a Bulgária -, seguida de uma reunião, também informal, a 28 (Ecofin), sob presidência búlgara.

O Eurogrupo dedicar-se-á àqueles que têm sido os dois temas que têm invariavelmente dominado as reuniões desde a eleição do minstro das Finanças português: a reta final do programa de assistência à Grécia (com um ponto da situação da quarta e última revisão do "resgate", que terminará no verão) e o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), desta feita com as atenções centradas em concreto na União Bancária.

O objetivo declarado do Eurogrupo é tomar "decisões concretas" sobre como completar a arquitetura da UEM em junho próximo.

Os ministros das Finanças da área do euro realizarão ainda um debate temático sobre a "dinâmica salarial" na UEM.

Após o (curto) encontro do Eurogrupo -- de cerca de três horas de duração -- tem início a reunião informal de ministros das Finanças do conjunto da União Europeia (Ecofin), que decorrerá até ao início da tarde de sábado, e que abordará temas como a política de convergência dentro e fora da área do euro, a União de Mercados de Capitais, o combate à fraude fiscal e a imposição de impostos à economia digital.