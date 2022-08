CEO da TAP acena com resultados melhores do que o previsto

Na apresentação pública dos resultados, esta terça-feira, a presidente executiva da transportadora, Christine Ourmières-Widener, sustentou que os resultados são melhores do que o previsto no plano de reestruturação.



"Estamos melhor do que o plano, com a recuperação do tráfego e com a yeald (rendimentos) a mostrar uma boa performance", disse a gestora em conferência de imprensa, na sede da TAP, em Lisboa.