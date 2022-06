Cereais e oleaginosas. Empresas admitem dificuldades mas cumprem contratos

José Miguel Ascensão diz que foi preciso mudar a geografia e importar de outros países, como o Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá e África do Sul.Ainda assim, tudo ficou mais caro e as empresas ficaram com maiores dificuldades, por exemplo, na questão dos créditos. Apesar disso, diz José Miguel Ascensão os contratos estão a ser respeitados.





O negócio funciona por campanhas. Esta campanha de outono-inverno, com as colheitas a começarem agora na Ucrânia, está irremediavelmente afetada.