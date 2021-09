CGD emite 500 ME de dívida `verde` com `cupão` de 0,375%, o mais baixo de sempre

"Caixa Geral de Depósitos, S.A. [CGD] realizou hoje uma emissão de dívida sénior preferencial (senior preferred), no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de seis anos, colocada nos mercados internacionais e emitida com um cupão de 0,375%, o que constitui o cupão mais baixo alguma vez conseguido pela Caixa em emissões no mercado de capitais", anunciou o banco público em comunicado.

Trata-se de uma emissão de dívida sustentável, a primeira realizada por um banco português com estas características, com o presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo, a salientar que esta emissão revela que a Caixa "tem capacidade para inovar na banca portuguesa" como pioneira, "numa economia em que a Sustentabilidade é um dos pilares fundamentais para garantir o futuro".