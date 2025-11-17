CGTP entregou pré-aviso de greve geral contra "ataque ao mundo do trabalho e aos trabalhadores"

A greve geral de 11 de dezembro tem por objetivo contestar a reforma da legislação laboral promovida pelo Governo de Luís Montenegro.





Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, disse que a greve é em resposta ao “enorme ataque que está a ser feito ao mundo do trabalho e aos trabalhadores” e apela a que se faça do dia 11 um “grande dia de luta”. A UGT adiantou que, se necessário, avançará para um segundo dia de greve, mas a CGTP não se compromete com essa extensão.



"Aquilo que temos que assumir é a construção de uma grande greve geral para o dia 11 [de dezembro]", afirmou Tiago Oliveira, salientando que a CGTP irá "sempre" estudar e avaliar novas formas de luta para "derrotar o pacote laboral".



Questionado sobre se a CGTP recebeu a nova proposta apresentada pelo executivo à UGT, Tiago Oliveira diz não ter recebido o documento.



“O único documento que a CGTP tem em sua posse é o mesmo documento entregue em julho deste ano”, afirmou Tiago Oliveira, sublinhando que não vão aceitar “que se reverta uma ou outra matéria e que se permita que as restantes 98 ou 99 matérias deste pacote laboral continuem a ser colocadas em cima da mesa”.



“Nenhum trabalhador iria compreender que uma central sindical subscrevesse um pacote laboral que é profundamente negativo para o mercado de trabalho”, asseverou. Esta é a primeira greve geral a congregar as duas centrais sindicais, CGPT e UGT, desde junho de 2013, quando o país estava a ser intervencionado pela troika.Questionado sobre se a CGTP recebeu a nova proposta apresentada pelo executivo à UGT, Tiago Oliveira diz não ter recebido o documento.“Nenhum trabalhador iria compreender que uma central sindical subscrevesse um pacote laboral que é profundamente negativo para o mercado de trabalho”, asseverou.



