"Normalização da precariedade". Pré-aviso de greve geral da CGTP a caminho do Ministério do Trabalho

Esta é a primeira greve geral a congregar as duas centrais sindicais, CGPT e UGT, desde junho de 2013, quando o país estava a ser intervencionado pela troika.



A greve geral foi anunciada a 8 de novembro pelo secretário-geral da CGTP, após a marcha contra o pacote laboral na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Na passada quinta-feira, a UGT aprovou por unanimidade a decisão de avançar em convergência com a CGTP, incluindo o voto favorável dos Trabalhadores Social-Democratas.





O Governo recuaria ainda na simplificação dos despedimentos nas médias empresas. O anteprojeto do Governo prevê, ao todo, a revisão de “mais de uma centena” de artigos do Código de Trabalho.

. No ponto de mira das centrais sindicais está a reforma da lei laboral que o Executivo de PSD e CDS-PP quer levar por diante.O pré-aviso deve chegar ao Ministério de Maria do Rosário Palma Ramalho, em Lisboa, pelas 13h00.“Estamos a falar de uma proposta de pacote laboral que aquilo que está lá, preto no branco, é”, enumerava a 10 de novembro o secretário-geral da Intersindical, Tiago Oliveira.Por sua vez, a UGT veio já deixar claro que, se tal for necessário, avançará para dois dias de greve. Na última edição do programa, da Antena 1 e do, o secretário-geral desta central sindical reiterou que o Executivo não promoveu o diálogo., exortou Mário Mourão.Questionado sobre o que terá de ocorrer nas reuniões agendadas para 19 de novembro e 10 de dezembro, para que a greve geral não tenha lugar, o dirigente sindical retorquiu: se o Governo apresentar “uma folha” semelhante àquela que foi entregue recentemente, o protesto pode crescer., admitiu.Em declaração escrita, na sexta-feira, o gabinete da ministra do Trabalho garantia a intenção de negociar com todos os parceiros sociais as mexidas na legislação laboral., enfatizou o Ministério.“Ao longo de todo o processo negocial, sempre se pautou por debater em primeira linha no seio da Concertação Social as medidas propostas”, prosseguiu, para vincar, em seguida, queA declaração surgiu depois de o diárioter noticiado que a nova proposta submetida à UGT continha alterações em diferentes matérias, desde logo no que toca a despedimentos, férias ou amamentação.O Governo abriria caminho, segundo o jornal, àAdemais,, fazendoJáTodavia,. Assim, ao abrigo da nova proposta,Em simultâneo,