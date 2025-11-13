UGT avança para greve geral a 11 de dezembro

A UGT decidiu esta quinta-feira, em reunião do seu Conselho Geral, participar na greve geral de 11 de dezembro. O Executivo reagiu dizendo que os portugueses não querem nem compreendem a paralisação e garantindo que está disponível para o diálogo.

"O Governo coloca quem negocia perante um jogo de tudo ou nada, em que quaisquer evoluções ficam dependentes da assinatura de um acordo, sejam justas ou não", refere o secretariado na resolução a que o RTP teve acesso. "Isto não é negociar".





A UGT considera que a lei laboral apresentada pelo Governo em sede de concertação social é “fora de tempo” e “atentatória do espírito do diálogo social”, já que “traduz uma opção clara em favor dos empregadores, cortando direitos aos trabalhadores e prejudicando a atividade dos sindicatos”.





"O anteprojecto apresentado é a antecâmara de uma reforma laboral para os patrões e, por isso, mereceu logo o rotundo não da UGT e dos seus sindicatos", lê-se no documento.





A UGT acusa ainda o Governo de passar de uma total abertura negocial à necessidade de se respeitarem as “traves-mestras” da reforma e até à imposição de linhas vermelhas.





Por estas razões, a UGT e os seus sindicatos decidiram propor ao Conselho Geral da UGT “a convocação de uma greve geral para o dia 11 de dezembro de 2025”.





Decidiram ainda “iniciar o diálogo e a articulação com outras estruturas representativas dos trabalhadores, com vista à construção de uma plataforma de convergência na ação”.





A greve, explica a União Geral de Trabalhadores, é “contra uma reforma laboral que não pode avançar, contra um ataque sem precedentes aos trabalhadores e sindicatos, contra a indiferença face aos problemas reais dos portugueses e contra o simulacro negocial”.









“A UGT não quer fazer uma greve. Há sempre impactos nos rendimentos dos trabalhadores”, explicou. Mas “somos obrigados a fazê-lo”, explicou, já que “quando não funciona o diálogo e a negociação, a rua é o espaço que nos resta para fazer valer as nossas propostas”.



"Não é o fecho nem a rutura com a continuação do diálogo, é apenas o momento em que foi preciso outras decisões para desbloquear o impasse que consideramos que existe ao nível da negociação no âmbito da concertação social", acrescentou o responsável.





O secretário-geral da UGT avançou ainda que, após o anúncio da greve geral na semana passada, "surgiu uma nova proposta" da parte do Governo sobre a reforma laboral, mas é "muito pouco" para desmarcar a paralisação.



"Nós tivemos uma conversa com o Governo há dois ou três dias, em que já surgiu uma nova proposta", declarou Mário Mourão, lamentando que o documento só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral no dia 11 de dezembro, em convergência com a CGTP.



Apesar de não querer detalhar o conteúdo da nova proposta do Governo, que ainda está "em análise" pela central sindical, o secretário-geral da UGT referiu que não é suficiente para desconvocar a greve prevista.



"Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve", avisou. "É muito pouco".

