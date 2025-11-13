Greve geral. Ministra do Trabalho acusa UGT de querer "romper as negociações"

“Os portugueses não querem uma greve geral, por isso, da parte do Governo, a negociação prosseguirá até que a UGT concretize a sua intenção de rutura”, assegurou.

UGT sentiu-se "obrigada" a avançar para greve





A UGT decidiu esta quinta-feira, em reunião do seu Conselho Geral, convocar uma greve geral para o dia 11 de dezembro de 2025.



A paralisação é “contra uma reforma laboral que não pode avançar, contra um ataque sem precedentes aos trabalhadores e sindicatos, contra a indiferença face aos problemas reais dos portugueses e contra o simulacro negocial”, adiantou a União Geral de Trabalhadores.



“A UGT não quer fazer uma greve. Há sempre impactos nos rendimentos dos trabalhadores”, afirmou Mário Mourão, secretário-geral da UGT, em conferência de imprensa esta tarde.



Mas “somos obrigados a fazê-lo”, explicou, já que “quando não funciona o diálogo e a negociação, a rua é o espaço que nos resta para fazer valer as nossas propostas”.



“Não é o fecho nem a rutura com a continuação do diálogo, é apenas o momento em que foi preciso outras decisões para desbloquear o impasse que consideramos que existe ao nível da negociação no âmbito da concertação social”, acrescentou o responsável.



O secretário-geral da UGT avançou ainda que, após o anúncio da greve geral na semana passada, "surgiu uma nova proposta" da parte do Governo sobre a reforma laboral, mas é "muito pouco" para desmarcar a paralisação.

Governo “de portas abertas”

Após divulgada a decisão da UGT, o ministro da Presidência reagiu dizendo que os portugueses não querem nem compreendem a paralisação e garantindo que o Governo está disponível para o diálogo.



“Nós estamos no princípio, de portas abertas, e não é apenas de portas e de braços abertos: é numa atitude de procura e aproximação”, assegurou António Leitão Amaro.





“Por isso não vamos escalar a linguagem neste momento, em que há decisões a tomar da parte dos sindicatos”.



“Não há sequer pré-avisos e nós esperamos que não venham a existir, porque os portugueses não compreendem e não querem esta greve. Os portugueses querem que o diálogo aconteça e avance”, acrescentou.



"Perguntaram-me a quem é que serve esta greve, eu garanto-vos a quem é que não serve: aos portugueses, que vão ficar apeados na estação de comboio, que vão ficar apeados à porta de serviços públicos, que querem trabalhar e não conseguem, que querem deixar os filhos para aprender e não conseguem", declarou ainda o ministro.





A ministra do Trabalho considerou esta quinta-feira que a intenção da UGT de avançar para uma greve geral a 11 de dezembro é reveladora de que a central sindical pretende “romper as negociações” com o Governo., declarou Rosário Palma Ramalho em exclusivo à Antena 1.A governante acrescentou que, “mesmo assim, o Governo mantém o empenho no diálogo com os parceiros que desde o início vem mostrando na negociação do anteprojeto Trabalho XXI”.A ministra aponta ainda que a greve “foi aprovada pela UGT quando já está marcada uma nova reunião bilateral para a próxima quarta-feira”.