CGTP, UGT e Sindicato dos Jornalistas querem reforço da Autoridade para as Condições do Trabalho

CGTP, UGT e Sindicato dos Jornalistas querem que a Autoridade para as Condições do Trabalho seja mais célere e eficaz. Pedem à tutela um reforço de inspetores, meios de trabalho, coimas mais elevadas e efetiva aplicação às empresas infratoras. Um manifesto vai ser entregue à Ministra do Trabalho e à Inspetora-geral do Trabalho com uma lista de medidas consideradas indispensáveis.