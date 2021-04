Chade é o primeiro a reestruturar dívida sob o Enquadramento Comum

O Chade será o primeiro país a reunir-se com o comité de credores ao abrigo do Enquadramento Comum para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), anunciou a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI).