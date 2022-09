Chega quer ouvir no parlamento ministra, CEMGFA e secretário de Estado da Digitalização

O Chega quer ouvir com urgência no parlamento a ministra da Defesa, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o secretário de Estado da Digitalização, sobre o ciberataque que levou à exfiltração de documentos classificados da NATO.