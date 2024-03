China avisa que afastar a Huawei pode interromper processo do 5G em Portugal

Em entrevista à agência Lusa, Zhao Bentang recordou que a empresa chinesa está presente em Portugal há mais de 20 anos, com uma "relação muito boa de benefícios partilhados" e contribuindo para o "desenvolvimento das telecomunicações". Porém, no ano passado foram impostos limites a empresas de fora da União Europeia, da NATO e da OCDE que "não assinaram o documento de proteção de conhecimentos de Portugal".

"Durante os 20 anos de negócios da Huawei em Portugal não existiram nenhuns riscos ou problemas na tecnologia e segurança. O parceiro português da Huawei também está muito satisfeito com os resultados. Por isso, o documento (de limitação de participação no 5G) aumenta a incerteza e mudança para a Huawei para fazer negócios em Portugal", notou o diplomata, que fez eco das preocupações de "amigos portugueses": "Se a Huawei não puder fazer negócios de 5G em Portugal", este processo "será influenciado e até parado".

Nesse cenário, "Portugal precisa de trocar para outras tecnologias, outros projetos, outros produtos na área do 5G, e isso vai causar muito prejuízo", que "pode ultrapassar mais de mil milhões de euros", disse ainda o embaixador, manifestando a "muita preocupação" com o caso.

Zhao Bentang frisou que o "assunto causa choque para as empresas portuguesas e até para os clientes portugueses", uma vez que "muitas empresas precisam dos negócios" do 5G da Huawei para se desenvolver e face a incerteza também sobre o desenvolvimento das tecnologias.

Em setembro de 2023, a Comissão Europeia disse caber aos Estados-membros da União Europeia (UE) decidir que fabricantes excluir do desenvolvimento das redes móveis de quinta geração (5G).

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, sublinhou que a decisão sobre excluir empresas específicas compete aos países-membros, caso de Portugal, considerando que "a Huawei tem algumas partes de equipamento que não têm qualquer problema, mas outras podem ter algum problema" para a segurança das comunicações.

Dias antes das declarações do comissário europeu, a Huawei tinha confirmado a apresentação de uma ação administrativa no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa contra a deliberação sobre equipamentos 5G, emitida pela Comissão de Avaliação de Segurança (CAS).

Em maio, a CAS, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, divulgou uma deliberação sobre o "alto risco" para a segurança das redes e de serviços 5G do uso de equipamentos de fornecedores que, entre outros critérios, sejam de fora da UE, NATO ou OCDE e que "o ordenamento jurídico do país em que está domiciliado" ou ligado "permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas atividades a operar em países terceiros".

Assumida como uma prioridade europeia, a aposta no 5G já motivou também preocupações com a cibersegurança, com a Huawei a estar no centro de polémica por alegada espionagem em equipamentos 5G, o que a tecnológica tem vindo a rejeitar, reiterando a falta de provas.