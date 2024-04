China concede 63,8 mil milhões de euros em empréstimos para inovação tecnológica

Estes empréstimos, distribuídos por 21 bancos diferentes, terão uma taxa de juro de 1,75% e duração de um ano, prorrogável até duas vezes pelo mesmo período, especificou a instituição num comunicado publicado no seu portal oficial.

O objetivo do programa é ajudar as pequenas e médias empresas do setor tecnológico nas suas fases iniciais e de crescimento, apoiando projetos de "alto nível" em digitalização ou inteligência artificial, transformação tecnológica verde ou planos de renovação de maquinaria.

A iniciativa do banco central insere-se no "plano de renovação" anunciado pelas autoridades em março, avaliado em cerca de 700 mil milhões de dólares (646 mil milhões de euros), com o qual Pequim pretende impulsionar o consumo através da renovação de maquinaria ou da entrega de bens de consumo - por exemplo, eletrodomésticos - como parte do pagamento para adquirir novos equipamentos.

Segue também as orientações do Presidente chinês, Xi Jinping, que exigiu, durante um discurso sobre o trabalho financeiro, em outubro do ano passado, a concessão de mais crédito a segmentos como a produção avançada, inovação tecnológica, desenvolvimento verde e pequenas empresas.

Embora se tenham mostrado relutantes em embarcar num programa de estímulos em larga escala, as autoridades chinesas tomaram recentemente algumas medidas, como a redução das reservas obrigatórias dos bancos para libertar liquidez no mercado, e avançaram também que ainda dispõem de "um rico reservatório de instrumentos" para atingir os objetivos económicos oficiais.