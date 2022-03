China é o quinto país que mais investe nas empresas portuguesas

O Banco de Portugal aplicou uma nova metodologia de análise de investimento estrangeiro que permite apurar a verdadeira origem do dinheiro. Do investimento chinês, apenas 28% vem diretamente do país de origem e 41% chega através do Luxemburgo. Espanha manteve-se como o país que mais investiu em Portugal. Segue-se França e Reino Unido.