Chumbo do OE2022 e duodécimos criam "dificuldades na execução do PRR", diz João Leão

O ministro das Finanças admitiu, esta sexta-feira, que, reconheceu João Leão na conferência transmitida pelo ECO, organizada em conjunto com o ISEG.Segundo o ministro. João Leão adiantou, na entrevista, que

Portanto, se não houver aprovação do orçamento para 2022, as entidades públicas que vão beneficiar do PRR podem não ter autorização de despesa suficientemente grande para poder avançar com a execução dos projetos o que pode comprometer as metas acordadas com a Comissão Europeia e dos quais estão dependentes a libertação de mais tranches dos cerca de 16 mil milhões de euros do PRR.







Sem Orçamento, "teríamos dificuldade em colocar no terreno alguns" objetivos, o que "afetava o ritmo de crescimento da economia". Como já tinha referido anteriormente, o Orçamento para 2022 é o que "dá o maior impulso macro da ultima década". Do crescimento esperado de 5,5 por cento para 2022, dois pontos percentuais são associados ao impulso macro dado por este orçamento, nomeadamente através do PRR.



João Leão afirmou ainda que "todos os instrumentos fiscais ficariam sem capacidade de utilização", nomeadamente "várias dimensões sociais, apoios e sociais, abonos".







Contudo, João Leão acredita que "há condições para haver" um entendimento à esquerda, afastando movimentos à direita.



"Não consideramos que seja adequado uma alternativa de bloco central", acrescentou na conferência e entrevista conduzida pelo jornal ECO, assumindo que no início da próxima semana estão previstas mais reuniões, havendo até lá algumas conversas.





"Temos de ter preocupação de chegar a soluções boas para país. Este Orçamento inclui dimensões importantes das preocupações com esses partidos [à esquerda]", salientou.

Objetivo é "redução da dívida" em 2022





Algumas das principais medidas previstas no Orçamento do Estado para 2022, são o desdobramento de escalões do IRS, assim como o englobamento obrigatório das mais-valias com a venda de títulos mobiliários com menos de um ano e o alargamento do IRS Jovem. Está incluído também um aumento do abono de família, um aumento extraordinário das pensões mais baixas e um incentivo fiscal à recuperação das empresas.





Na conferência organizada pelo ECO, João Leão referiu que não está disponível para deixar derrapar a meta do défice, fixada em 3,2 por cento na proposta do Governo, durante a fase de negociação do Orçamento do Estado para 2022 com os partidos da esquerda. Para o ministro das Finanas, "estamos numa fase em que conseguimos preservar o essencial do tecido empresarial", apesar de ainda ter a economia "bastante abaixo de 2019". Mas admitiu que se o OE não for aprovado, "isso afetará o crescimento da economia" em 2022.





E, no que toca a dívida pública, o ministro afirmou que esta "aumentou muito durante a pandemia, foi uma resposta à crise que se revelou adequada". Foi uma resposta diferente da anterior crise, quando se "optou por programas de austeridade com consequências catastróficas no mercado de trabalho", recorda.



Mas neste momento, o objetivo é "iniciar a trajetória clara de redução da dívida em percentagem do PIB", que é "compatível" com programa de recuperação.



"Em função da recuperação económica e consistente, com trajetória clara de dívida pública, que e responsável e vai dar sinal claro a nível internacional", reiterou.



"Portugal nos últimos 5 anos obteve credibilidade financeira que não tinha", concluiu.