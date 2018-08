Citigroup multado em 8,6 milhões de dólares por irregularidades em hipotecas

Lusa10 Ago, 2018, 18:34 | Economia

"A multa de 8,6 milhões de dólares visa a execução deficiente de algumas declarações relacionadas com hipotecas preparadas por uma subsidiária de Citigroup, CitiFinancial", afirmou a Fed em comunicado.

Estas práticas irregulares ocorreram em 2015 e foram posteriormente corrigidas e a filial do Citigroup deixou de operar no setor de serviços hipotecários em 2017, de acordo com a informação do banco central.

O Citigroup é considerado o quarto maior banco dos Estados Unidos.