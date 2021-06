CNT do Santander Totta denuncia supressão de 25% da força laboral do banco num ano

(e não 11 por cento conforme anunciado na comunicação social) que existiam em Setembro de 2020 e que o Banco não pretende ter nos seus quadros em Setembro de 2021”, explica o texto da CT.A reação segue-se ao anúncio esta terça-feira, 29 de junho, da Comissão Executiva do Banco Santander Totta, BST, sobre a continuação do processo de reestruturação iniciado em setembro de 2020.

“O plano de reestruturação do Santander foi hoje aprovado e prevê a saída de 685 trabalhadores, aos quais serão apresentadas "as melhores condições de mercado", referia a nota enviada pela Comissão Executiva.







A CT lembrou na reação desta quarta-feira que o processo suprimiu nos últimos meses “730 postos de trabalho e a Administração quer anda suprimir mais 685”.





”, sublinha o comunicado a que a RTP teve acesso.

Carga horária e subcontratação

Entre as razões para se opor à reestruturação, a CNT aponta a maior carga horária para quem fica.“O atual quadro de trabalhadores, já reduzido em centenas de trabalhadores nos últimos oito meses (e só este ano, o banco informou ter acordado 640 cessações de contratos), no contexto de uma pandemia que não acabou, já”, refere.“A par desta redução de trabalhadores efetivos,, como é o caso da Geoban (empresa do Santander localizada em Carnaxide)”, denuncia a CNT.

“Esta enorme redução de trabalhadores, vai contribuir gravemente para o desemprego no país, a diminuir as receitas da segurança social e do Estado, e a prejudicar a vida de centenas de famílias” lamenta ainda a Comissão Nacional de Trabalhadores do BST, apela aos sindicatos dos bancários, à UGT e CGTP, “que se unam com a CNT em formas de ação e contestação conjunta”.







Em março último, a CNT acusava a Administração do BST de usar insistentemente "um tom de ameaça a um conjunto de trabalhadores, e de promoção de uma situação de conflito, particularmente para os que não sejam elegíveis para situação de reforma”.







No comunicado a dar conta da aprovação dos planos para suprimir mais 685 postos de trabalho, a Comissão Executiva do BST prometeu que seriam apresentadas aos trabalhadores "as melhores condições de mercado".



Em causa estão trabalhadores de diversas áreas dos serviços centrais e da rede comercial do banco, incluindo os que estavam abrangidos pelo procedimento unilateral.



Estes colaboradores vão ser notificados até 15 de julho e podem apresentar a sua resposta até 19 de agosto.